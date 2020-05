Aktualisiert vor 1h

Greyerzersee

Schwimmerin tot aufgefunden – Polizei geht von Badeunfall aus

Im Greyerzersee, in der Nähe von Pont-la-Ville, wurde am Donnerstagmorgen die Leiche einer seit Mittwoch vermissten Frau gefunden. Sie wurde vom Boden aus, auf dem See und aus der Luft gesucht.

1 / 3 Im Greyerzersee wurde eine tote Frau geborgen. Wikipedia/Dietrich Michael Weidmann Das Auto der 66-Jährigen sowie ein Badetuch wurden vor der Thusy-Kapelle gefunden. Google Maps Die Frreiburger Kantonspolizei geht von einem Badeunfall aus. KEYSTONE

Gegen 9:30 Uhr am Donnerstag wurde im Greyerzersee auf dem Gemeindegebiet von Pont-la-Ville der leblose Körper einer 66-jährigen Frau gefunden. Am Abend zuvor war sie vom Ehemann als vermisst gemeldet worden. Das Auto der 66-Jährigen sowie ein Badetuch wurden vor der Thusy-Kapelle gefunden.

Einsatzkräfte der Seepolizei, Patrouillen zu Fuss sowie ein Hubschrauber suchten nach der Frau. Die Suche, die bis in die Morgenstunden dauerte, wurde gegen 2:00 Uhr unterbrochen. Am Morgen, kurz nachdem die Suche von einem Armeehubschrauber wieder aufgenommen worden war, wurde die Leiche der Frau etwa 10 Meter vom Ufer entfernt, in der Nähe der Thusy-Kapelle in Pont-la-Ville, entdeckt.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich sehr wahrscheinlich um einen Badeunfall handelt.