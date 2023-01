Zürich: «Schwimmt hier ein Pinguin in der Limmat?»

Ein Vogel nahm am Donnerstagmittag in der Zürcher Limmat ein Bad.

Gefiederte Überraschung mitten in Zürich: Gleich bei der Münsterbrücke beobachtete Sarah (32), wie ein speziell aussehender Vogel in der Limmat ein Bad nahm. «Er sah komisch aus, viel grösser, als die anderen Vögel, die wir hier gewöhnt sind.» Zudem sei er allein unterwegs gewesen. «Auf mich wirkte es, als ob er nach etwas oder nach jemandem sucht.»

Sie sei in Zürich aufgewachsen und habe auf Stadtgebiet noch nie einen ähnlich aussehenden Vogel gesehen, sagt Sarah (32): «Zunächst dachte ich, in der Limmat schwimmt ein Pinguin.» Auch jetzt sei sie nicht sicher, ob der Vogel einheimisch ist oder auf dem Weg in den Süden aus Versehen in Zürich Halt machte.