Stendhal-Syndrom – Schwindel, Herzrasen, Halluzinationen – die Schönheit von Florenz bringt Touristen an ihre Grenzen

Ekstase und Halluzinationen

Der Name des Phänomens stammt vom französischen Schriftsteller Marie-Henri Beyle, der unter dem Pseudonym Stendhal Bekanntheit erlangte. «Die Vorstellung, in Florenz zu sein, versetzte mich in eine Art Ekstase», schrieb er 1817 über eine Reise in die toskanische Hauptstadt. «Ein heftiges Herzklopfen ergriff mich, die Quelle des Lebens war in mir versiegt, und ich ging in ständiger Angst, zu Boden zu fallen.»