Der Mann hatte schon zwei Mal gemietet – beim dritten Mal tauchte er einfach nicht wieder auf

Die beiden jungen Auto-Fans waren geschockt und bleiben es bis heute. «Wir haben schlaflose Nächte und Depressionen», geben die beiden im Interview mit dem «Blick» an. Mehrmals hätten sie versucht, die Autos zurückzuholen, und seien dafür extra nach Genf gefahren. Dort wimmelte sie der Betrüger aber mit der Entschuldigung ab, die Autos seien in der Zwischenzeit nach Monaco gebracht worden. Mittlerweile haben Freunde das Paar alarmiert, dass der Dieb die Fahrzeuge im Internet zum Verkauf ausgestellt hat. Auf ihre Besichtigungsanfragen reagiert er allerdings nicht.

Es droht ein Totalverlust für die beiden

Bei der Polizei hatten die beiden sofort Anzeige eingereicht, als die Autos nicht zurückgekommen waren. Was folgte, ist gemäss den Schilderungen der beiden eine Reihe von Ernüchterungen. Bei der versuchten Rückholaktion in Genf hatten der Täter und die beiden auf sein Drängen einen Vertrag unterzeichnet. Darin stand zwar, dass er die Autos zurückbringen müsse, in einer nachgerückten Klausel wurde dies dann aber wieder in Frage gestellt. Die Polizei hat den beiden mit Verweis auf die Episode die Hoffnung genommen, dass sie ihre Autos je wieder sehen.