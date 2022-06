«Totale Schweinerei»: Schwing-Fans sauer über Wucher-Tickets fürs ESAF bei Resellern

Das Festgelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln. Hier entsteht eine Arena für fast 51’000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bei vielen Schwing-Fans ist der Frust gross. Sämtliche Tickets für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF), das vom 26. bis 28. August in Pratteln im Kanton Baselland stattfindet, waren nach dem Vorverkaufsstart am Mittwochmorgen innert einer Stunde weg. Und nur kurze Zeit später tauchten etliche Angebote zu überteuerten Preisen auf Ricardo oder Viagogo auf. Tagespässe werden dort für das Mehrfache des offiziellen Preises gehandelt. «Eine totale Schweinerei», ärgert sich eine Userin auf der Facebook-Seite des ESAF.

In der Kommentarspalte lässt die Community ihrem Frust freien Lauf. Zahlreiche Beschwerden wurden dort wegen der «Wucher-Angebote» gepostet. «Ich hoffe, es wird etwas gegen diese Leute unternommen», schreibt etwa eine Userin.

Nur Mini-Kontingent im freien Verkauf

Plätze am ESAF sind ein knappes Gut. Nur gerade mal 4500 Karten sind in den freien Verkauf gegangen. Dabei hat die diesjährige ESAF-Arena eine Kapazität von 50’900 Plätzen, allerdings gingen schon zwei Drittel der Tickets im Vorfeld fix an Schwingerverbände, Gabenspender, Sponsoren und Partner.