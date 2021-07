Unspunnen-Sieger : Schwinger Daniel Bösch an Krebs erkrankt

Der dreifache Eidgenosse Daniel Bösch teilt seinen Metzgerei-Kunden in einem Brief mit, dass er schwer erkrankt ist.

Unspunnen-Sieger Daniel Bösch ist an Krebs erkrankt. Den Kunden seiner Metzgerei Bösch teilt er in einem Brief mit: «Das Leben stellt einen immer wieder vor neue und unerwartete Herausforderungen», so der 33-Jährige. «Wegen einer heimtückischen Krankheit steht mir eine längere stationäre Behandlung bevor. Ich werde, wie schon immer in meinem Leben, den Kampf annehmen und mein Bestes geben.»