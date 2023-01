Am Geburtstag :

Am Geburtstag : Schwingerkönig Christian Stucki tritt per Ende Saison zurück

1 / 5 Christian Stucki tritt zurück. freshfocus 2019 siegte Stucki beim ESAF in Zug. freshfocus Der Sieg im ESAF ist der grösste Erfolg Stuckis Karriere. freshfocus

Darum gehts Christian Stucki gibt seinen Rücktritt bekannt.

Der 38-jährige Schwinger beendet seine Karriere per Ende Saison.

Auf Instagram erklärt der Berner seine Beweggründe.

Der König hat genug: Christian Stucki verkündet am Dienstagnachmittag auf Social Media seinen Rücktritt vom Schwingsport per Ende Saison. «Eine unglaubliche Zeit, die mich und mein Leben sehr geprägt hat», sei es für ihn gewesen, erklärt der Berner Seeländer in einem emotionalen Insta-Post.

Stucki feiert am Dienstag seinen 38. Geburtstag und geht im kommenden Sommer in seine 23. Saison als aktiver Schwinger. Den grössten Erfolg seiner Karriere feierte der 1,98-Meter-Koloss 2019, als er beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug triumphierte. Ende des selben Jahres wurde er für den Triumph beim wichtigsten Schwingfest auch als Schweizer Sportler des Jahres ausgezeichnet.

Neben dem Sieg beim ESAF 2019 konnte der Schwinger in seiner Laufbahn auch weitere Triumphe bei grossen Festen feiern. So siegte er unter anderem 2017 beim Unspunnen-Schwinget und 2008 beim Kilchberger Schwinget. Total sammelte er bislang 133 Kränze, womit er zweifelsohne als einer besten Schwinger der Sportgeschichte zählt.

2022 war wohl Stuckis härteste Saison

Stucki hatte in seiner Laufbahn aber auch immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Die vergangene Saison 2022 sei eine der härtesten, wenn nicht die härteste überhaupt gewesen, betont Stucki. «Ich war sowohl physisch, wie auch mental noch nie so stark gefordert», so der Berner.

Dass er beim ESAF in Pratteln im letzten Jahr in angeschlagenem Status und ohne vorab ein Kranzfest bestritten zu haben, trotzdem seinen siebten Kranz erkämpfen konnte, mache ihn glücklich und stolz, erklärte Stucki. Über seine Zukunftspläne verriet der bekennende YB-Fan in seinem Post auf Instagram nicht viel. Stucki erklärt bloss, es sei Zeit, neue Wege zu gehen.

