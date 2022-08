Empfang in Sörenberg : Schwingerkönig Joel Wicki kündigte seine Tränen bereits an

Nachdem Joel Wicki am Sonntag in Pratteln Schwingerkönig wurde, wird er in seiner Wohngemeinde Sörenberg am Mittwochabend offiziell empfangen – wir berichten live.

Darum gehts Joel Wicki wurde am Sonntag in Pratteln Schwingerkönig.

Am Mittwochabend wird der 25-Jährige in seiner Wohngemeinde Sörenberg offiziell empfangen.

Wicki kündigte im Voraus bereits an, dass er wohl die eine oder andere Träne verdrücken werde.

Seit Sonntag kurz nach 17 Uhr ist er König, genauer gesagt Schwingerkönig: der Luzerner Joel Wicki. Dank seines Sieges erlöste der 25-Jährige den Innerschweizer Schwingerverband – den grössten in der Schweiz. Denn der ISV hatte zuletzt vor 36 Jahren den ersten und einzigen Schwingerkönig mit Harry Knüsel gestellt. Und nun also Wicki, der in einem äusserst spannenden und attraktiven Schlussgang den Berner Matthias Aeschbacher besiegte.

Einen Tag danach traf 20 Minuten den aktuell besten Schwinger der Schweiz. Wicki sagte, er habe nur wenig geschlafen und absolviere einen Medienmarathon. Zu seinem Sieg im Schlussgang meinte er: «Das war für mich der emotionalste Moment in den letzten drei Tagen.» Er schob aber nach, dass sich das am Mittwochabend noch ändern könnte. Dann wird der Schwingerkönig in Sörenberg offiziell empfangen. «Gut möglich, dass es da das eine oder andere Freudentränli gibt», so Wicki. Wir sind gespannt und berichten live.

Joel Wicki jubelt nach seinem Sieg im Schlussgang. PHILIPP SCHMIDLI

