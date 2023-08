Schwingerkönig Joel Wicki verpasst das Unspunnen-Schwinget

Bis zuletzt hatten die Schwing-Fans gehofft, doch nun ist es Tatsache. Schwingerkönig Joel Wicki wird das Highlight des Jahres verpassen. Der Innerschweizer kann am Unspunnen-Schwinget vom 27. August (live auf 20 Minuten) nicht antreten. Das, weil sich der 26-Jährige auf dem Brünig eine komplexe Ellenbogenverletzung zugezogen hatte.

«Meine Schwingsaison 2023 ist leider definitiv beendet. Natürlich wäre ich gerne am Unspunnen-Fest aktiv dabei gewesen. Dass ich am Unspunnen nicht als aktiver Schwinger dabei sein kann, ist natürlich schade, aber für mich kein Drama», wird Wicki in einer Mitteilung zitiert.