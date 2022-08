Hammer-Meldung: Schwingerkönig Nöldi Forrer beendet seine grosse Karriere

Eine echter Hammer erreicht den Schwingzirkus am Samstagmorgen: Nöldi Forrer, Rekordkranzer und der König vom Eidgenössischen 2001 in Nyon hat seinen sofortigen Rücktritt bekanntgegeben.

Zwar stand noch bis vor kurzem im Raum, dass der 43-Jährige allenfalls am Bergfest auf der Schwägalp und am Eidgenössischen in Pratteln (26.-28. August) teilnehmen würden. Aufgrund von diversen körperlichen Beschwerden hat sich Forrer nun aber dazu entschieden, seine grosse Karriere zu beenden.