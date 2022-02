2018 abgeschossen : Schwirrt der Tesla auch nach vier Jahren noch im Weltall herum?

Fans des Weltall-Roadsters verfolgen den im Frühjahr 2018 auf einer Rakete abgeschossenen Wagen weiter. Die Kräfte, die im Weltall wirken, dürften aber dafür gesorgt haben, dass vom Tesla – wenn überhaupt – nur noch Einzelteile vorhanden sind.

2018 schickte Tesla-Gründer Elon Musk öffentlichkeitswirksam eines seiner Fahrzeuge ins All.

Der Marketing-Gag sorgte weltweit für Aufsehen – einige zweifelten gar an dessen Echtheit.

2018 schickte Firmengründer Elon Musk einen Tesla-Sportwagen ins All.

Vier Jahre ist ein ins All geschossenes Auto der Marke Tesla im Sonnensystem unterwegs – sofern noch etwas von dem Sportwagen übrig ist. Er umrundet die Sonne und bewegt sich derzeit mit 25’000 bis 30’000 Stundenkilometern Richtung Mars. Von der Erde ist der Roadster über 375 Millionen Kilometer entfernt – mehr als 20 Lichtminuten. Die Angaben gehen zurück auf die private und oft zitierte Seite Whereisroadster.com, die die Route des Autos permanent berechnet. Der Wagen wurde am 6. Februar 2018 in den Weltraum geschossen.