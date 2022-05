Spanien: Serienmörder raubt schwule Männer aus und tötet sie

Alle vier Opfer wohnten in der Altstadt Bilbaos und wurden nach ihrem Tod ausgeraubt.

Die Polizei ist einem Mann aus Kolumbien auf der Spur, der sich in der App Carlos nannte. Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein.

Laut Medienberichten hat Carlos in anderen Teilen Spaniens schwere Verbrechen begangen.

Ein Serienmörder, der sich in der Dating-App Wapo Carlos nannte, soll vier schwule Männer aus Bilbao getötet haben.

Die Polizei von Bilbao ist einem Serienmörder, der es auf Homosexuelle abgesehen hat, auf der Spur. Ein Verdächtiger im Alter zwischen 25 und 30 Jahren soll mindestens vier schwule Männer in der baskischen Metropole ermordet haben, mit dem Ziel, ihre Bankkonten zu plündern.

Es war zunächst die Familie eines 43-Jährigen, die die Polizei darauf aufmerksam machte. Der Mann war am vergangenen 18. Oktober in Bilbao tot aufgefunden wurde. Was zunächst nach einem natürlichen Tod aussah, entwickelte sich zu einem Kriminalfall, als die Angehörigen bei der Polizei meldeten, dass das gesamte Vermögen des Opfers von sämtlichen Bankkonten abgehoben worden war.