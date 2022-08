: Schwule und Lesben erhalten bessere rechtliche Stellung

Mit dem Gesetz, das vom Nationalrat bereits im letzten Dezember verabschiedet wurde, wird in erster Linie der rechtliche Rahmen für das Zusammenleben gleichgeschlechtlicher Paare abgesteckt. Es soll aber auch jene Grenzen setzen, die schwule und lesbische Paare in ihrem Zusammenleben von der Institution der Ehe unterscheidet. Dazu gehört in erster Linie das Verbot einer Adoption von Kindern und die Nutzung von fortpflanzungsmedizinischen Verfahren. Ein Antrag von Simon Epiney (CVP/VS), der das Gesetz an den Bundesrat zurückweisen wollte und stattdessen eine partnerschaftliche Regelung im Rahmen von privatrechtlichen Abmachungen vorschlug, wurde mit 25 gegen elf Stimmen klar abgelehnt. Es gehe nicht darum, eine «Partnerschaft a la carte» zu ermöglichen, sondern endlich jene gesetzliche Grundlage zu schaffen, die schwule und lesbische Paare von einer liberalen und pluralistischen Gesellschaft erwarten dürften, erklärte Dick Marty (FDP/TI) als Sprecher der vorberatenden Rechtskommission. Das von rechtsbürgerlicher Seite bereits in Aussicht gestellte Referendum dürfe nicht zu einem Rückzieher kurz vor der Ziellinie führen.