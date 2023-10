Selbstunfall in Schwyz: Frau stürzt 20 Meter tief in Bach und kann sich selber aus Auto befreien

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch mit ihrem Auto in den Chlingentobelbach gestürzt.

Die junge Autofahrerin geriet am Mittwochmittag im Bereich Schlattli in Schwyz in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in den Chlingentobelbach, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.