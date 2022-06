Keine Betten mehr frei: Schwyz errichtet eine Zeltstadt für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Unterkünfte seien mittlerweile jedoch voll ausgelastet, weshalb der Kanton Schwyz in Seewen eine Zeltstadt errichtet.

Laut UN sind aktuell über 6,8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet, rund 900 sind mittlerweile in Schwyz angekommen und untergebracht.

Seit Beginn des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine vor rund drei Monaten haben über 55'000 Personen aus der Ukraine Schutz in der Schweiz gesucht. Davon sind rund 900 Personen im Kanton Schwyz untergebracht. Nun sind offenbar die Grenzen erreicht. «Durch das grosszügige und konstruktive Zusammenspiel zwischen Anbietern privater Unterkünfte, kantonalen Asylzentren, Wohnungen auf Gemeindestufe und der Erschliessung zusätzlicher, kollektiver Unterkünfte konnten im Kanton Schwyz bisher genügend Wohnplätze zur Verfügung gestellt werden», teilt das zuständige Volkswirtschaftsdepartement am Donnerstag mit. Es zeichne sich nun allerdings ab, dass diese Möglichkeiten in absehbarer Zeit ausgeschöpft sein werden.