• Eine Maskentragepflicht, wenn der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, kann gilt an öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit bis zu 50 teilnehmenden Personen; in Gastronomiebetrieben, einschliesslich Bars, Diskotheken, Clubs und Tanzlokalen; ebenfalls in öffentlich zugänglichen Innenräumen wie Verkaufslokalen, Postschaltern, Kinos und Kirchen.

Regierung ortet das Problem nicht in Läden, sondern bei Veranstaltungen

Stellt sich die Frage, wann man nun eine Maske tragen muss, wenn man zum Beispiel in einen Coop oder in eine Migros auf Schwyzer Kantonsgebiet einkaufen geht. «Hier appellieren wir an die Eigenverantwortung der Konsumenten sowie der Ladenbesitzer», heisst es bei der Staatskanzlei auf Anfrage. In einem kleinen Lädeli etwa, wo offensichtlich bereits so viele Personen drin seien, dass der Mindestabstand nicht mehr gewährleistet sei, solle der Ladenbesitzer entweder dafür sorgen, dass die weiteren Kunden dosiert in sein Lokal kämen – oder es solle in dieser Situation schauen, dass seine Kunden im Laden die Maske aufsetzen, heisst es auf Anfrage weiter. Anderes Beispiel beim Grossverteiler: Dort könne durchaus auch der Konsument selber entscheiden, in welchen Situationen er die Maske aufsetze und wann dies nicht nötig sei, weil der Mindestabstand gewährt sei.