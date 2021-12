Sattel SZ – Schwyzer Partyhütte umgeht Corona-Regeln mit Aussenzelt

Der Event ist bei jungen Menschen in der Region sehr beliebt – wohl nicht zuletzt, weil man auch ohne geimpft, getestet oder genesen zu sein, in das Aussenzelt darf. Auf dem Flyer vermerken die Veranstalter explizit, dass keine Zertifikatspflicht gelte.

Die Lutz-Hütte an der Talstation der Sattel-Hochstuckli-Bahn ist bekannt für ihre «5-Liber-Party» am Donnerstagabend.

Während im ganzen Land Bars und Clubs in Erwartung auf den Bundesratsentscheid bereits vor gestern, Freitag, freiwillig die 2G-Regel einführten, feierten wie jeden Donnerstag in der Lutz-Hütte bei der Talstation der Gondelbahn Sattel-Hochstuckli im Kanton Schwyz noch Dutzende am beliebten «5-Liber-Abig». In die Bar durften wie immer auch Ungeimpfte und Ungetestete. Dies ist wegen eines besonderen Tricks möglich. So lange 50 Prozent eines Zeltes offen bleiben, handelt es sich nämlich nicht um einen Innenraum. Über den Fall berichtet der «Blick».