Ein ehemaliger ziviler Mitarbeiter der Schwyzer Polizei muss sich wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten.

Das Strafverfahren hat die BA wegen eines Rechtshilfeersuchens der deutschen Strafverfolgungsbehörden eröffnet, heisst es in einer Mitteilung. Die Kantonspolizei Schwyz reichte zudem Ende März 2018 Strafanzeige gegen den Beschuldigten ein wegen ungetreuer Amtsführung im Zusammenhang mit Munitions- und Materialbestellungen.

Nun hat die BA den Mann in folgenden Punkten angeklagt: mehrfache ungetreue Amtsführung, mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz sowie Versuch dazu, mehrfache Urkundenfälschung und mehrfache Verletzung des Amtsgeheimnisses.

Er habe Munition im Namen der Kapo für eigene Zwecke gekauft

Dem Beschuldigten wird etwa vorgeworfen, im Zusammenhang mit Munitionsbestellungen «die von ihm zu wahrenden öffentlichen Interessen der Kantonspolizei Schwyz wiederholt geschädigt und sich einen unrechtmässigen finanziellen Vorteil von rund 180‘000 Franken verschafft zu haben», heisst es in der Mitteilung. Dies, indem er Munitionsbestellungen im genannten Gesamtwert namens der Kantonspolizei Schwyz getätigt habe, von dieser habe bezahlen lassen und zu seinem eigenen Vorteil verwendet habe.

Gemäss Anklage hat der Beschuldigte zwischen 2012 und 2013 mehrfach unrechtmässig Waffen verkauft sowie einen Darknet-Account gegründet und über diesen Waffen und Munition zum Verkauf angeboten. Beides habe er mit einer Person gemacht, die deshalb in Deutschland bereits verurteilt worden sei. Er habe auch dieser Person unrechtmässig mehrere Waffen verkauft. «Alle diese Verkäufe wurden ohne die notwendigen Bewilligungen und Dokumentation, also ohne entsprechende Berechtigung abgewickelt. Weiter wird dem Beschuldigten zur Last gelegt, mehrere Waffen und Munition ohne Berechtigung besessen und bei sich zuhause aufbewahrt zu haben», teilte die BA weiter mit.