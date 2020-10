Das Stelleninserat wurde am Freitag schweizweit publiziert.

Das Stelleninserat des Schwyzer Spitals wurde am Freitag schweizweit publiziert: Gesucht werden Personen, die bereit sind, je nach Entwicklung auf Stundenbasis zu arbeiten. Mit der Stellenausschreibung rüste sich das Spital auf einen weiteren Anstieg der Corona-Fälle im Kanton, schrieb der «Bote der Urschweiz».

Spitalpflegerin schlägt auf Facebook Alarm

Der Post sei innert wenigen Tagen über 250 Mal geteilt worden, der Grossteil der Facebook-Community zeige Sympathie für den persönlichen Hilferuf. «Würde ich in der Nähe wohnen, würde ich sofort kommen!», schrieb eine ehemalige Basler Kinderspital-Mitarbeiterin. Auch andere User danken dem Pflegepersonal für die Arbeit, «Danke dem Pflegepersonal für die aufopferungsvolle Arbeit».

Weiter berichtet die Schwyzer Spitalmitarbeiterin, dass in nächster Zeit die Verlegung der erkrankten Personen unumgänglich würden. So werde das Rettungswesen zusätzlich belastet, weil beim Transport der erkrankten Patienten für die Rettungssanitäter ein striktes Hygieneprotokoll gelten würde.

Schon in der vergangenen Woche schlug das Schwyzer Spital, damals offiziell und von höchster Stelle: Die Spitalleitung appellierte in einem Video an die Bevölkerung, im Kampf gegen die Seuche mitzuhelfen.