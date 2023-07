Bezirksgericht Zürich: Vorwurf versuchte Vergewaltigung – SVP-Diethelm (40) steht jetzt vor Gericht

Der Schwyzer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm soll am 21. Juni 2021 in Zürich eine Prostituierte gewürgt und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Zudem, so die Anklageschrift, habe er versucht, die Frau «mit einer unbekannten Substanz zu betäuben, um sie sexuell gefügig zu machen», wodurch sie «Schürfwunden, Verbrennungen und Verätzungen um den Mund und am Kinn» erlitten habe, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet.