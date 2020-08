Savannah Schönenberger Schwyzerin (14) steht im «The Voice Kids UK»-Halbfinale

Sie heisst Savannah, ist 14 Jahre alt, kommt aus Altendorf SZ – und hat sich nun in die zweitletzte Runde der britischen Gesangs-Castingshow «The Voice Kids» gesungen.

«Uff, das wird richtig, richtig hart», meinte Will.i.Am (45) am Wochenende in «The Voice Kids UK». «Die Sängerin, die in diesem Wettbewerb weiterkommt, ist … Savannah!» Moderatorin Emma Willis (44) gratulierte der 14-Jährigen und meinte zu ihr: «Du scheinst etwas schockiert zu sein.» Diese antwortet, völlig überrumpelt: «Das bin ich auch.»

Das Besondere an Savannah: Sie heisst Schönenberger mit Nachnamen und lebt nicht wie die meisten ihrer Konkurrentinnen und Konkurrenten in Grossbritannien, sondern kommt aus Altendorf im Kanton Schwyz. Ihre Mutter ist Britin, daher die Verbindung zum Vereinigten Königreich. In der zweiten Battles-Runde sangen sie und ihre beiden Team-Kolleginnen «I’m Going Down» der US-Soul-Gruppe Rose Royce – und Savannah überzeugte The-Black-Eyed-Peas-Rapper Will.i.Am am meisten.