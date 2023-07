Streamingstarts Juli 2023: Sci-Fi auf Netflix – in «Paradise» tauschen Menschen Lebensjahre gegen Geld

Der Trailer zu «Paradise». Netflix

Darum gehts Wir stellen dir die aufregendsten Streamingstarts der Woche vor.

Ein deutscher Netflix-Thriller zeigt eine düstere Zukunft.

In einer Disney-Serie schmeissen Dragqueens Dinnerpartys.

«Paradise»

Einmal bezahlen bitte, und zwar mit Lebenszeit: Max (Kostja Ullmann) und Elena (Marlene Tanzcik) sind mit Versicherungskosten konfrontiert, die sie unmöglich begleichen können.

Also werden von Elena 40 Jahre gefordert – sie verwandelt sich über Nacht in eine Seniorin (nun gespielt von Corinna Kirchhoff).

Kampf um Lebenszeit

«Paradise» spielt nämlich in einer Welt, in der Lebenszeit die wichtigste Währung ist: Sie kann von einer Person auf eine andere übertragen und mit Geld getauscht werden. Max versucht, die verlorene Zeit zurückzugewinnen – legt sich dabei aber mit einer Pharmakonzern-Chefin (Iris Berben) an.

Was empfiehlt Hauptdarstellerin Marlene Tanzcik, um die Zeit, die wir haben, am besten zu nutzen? Man müsse anfangen, mutige Entscheidungen zu treffen und den Fokus darauf zu legen, was einem wirklich wichtig sei, sagt sie in einem Netflix-Statement.



«Paradise» gibts ab dem 27. Juli auf Netflix.

Was wirst du streamen? «Paradise». «Drag Me To Dinner». Mich interessiert beides. Ich muss erst meine Lieblingsserien fertig schauen. Ich streame nicht.

«Drag Me To Dinner»

Was passiert, wenn man «Das perfekte Dinner» mit der queeren Community mischt? Sehr wahrscheinlich würde dabei «Drag Me To Dinner» herauskommen. Darin battlen sich Dragqueens um die beste Dinnerparty.

In jeder Folge treten zwei Teams gegeneinander an – wer das beste Abendessen (inklusive Deko) zu einem bestimmten Motto serviert, gewinnt. Die Jury besteht aus Neil Patrick Harris, Schauspiel-Kollegin Haneefah Wood und der Drag-Ikone Bianca Del Rio.

«Drag Me To Dinner» gibts ab dem 26. Juli auf Disney+.

Der Trailer zu «Drag Me To Dinner». Disney+