Risch-Rotkreuz ZG : Scientology ist zu klein geworden, um die Schweiz umzugestalten

Die Freien Anti-SC Aktivisten warnen vor Firmen, deren Inhaber Scientologen sein sollen und die alle ihren Firmensitz an derselben Adresse in Rotkreuz haben.

Seit mehreren Jahren warnen die Freien Anti-SC Aktivisten vor den Scientologen. Nun haben sie eine Adresse im Industriequartier in Rotkreuz unter die Lupe genommen. In ihrem Blog schreiben sie, dass gleich fünf Firmen von Mitgliedern an ein und derselben Adresse ihren Firmensitz dort eingetragen haben. Auf die Frage, warum sie das öffentlich mache, sagt Yolanda Sandoval Künzi auf Anfrage: «Wir wollen die Menschen über die Unterwanderung der Wirtschaft und Politik durch die Scientologen aufklären.» Die Mitglieder von Scientology würden beruflich immer wieder in den Bereichen Immobilien, Coaching, IT oder dem Gesundheitswesen tätig.