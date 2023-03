Scientology: Scientology Zürich buhlt auf Tiktok um Mitglieder

Die Scientology-Kirche ist international tätig – auch in Zürich ist die Sekte präsent.

Die weltweit bekannte und kontroverse Sekte Scientology, deren Ideologie auf die Bücher des US-Schriftstellers L. Ron Hubbard zurückgeht, ist seit den 70er-Jahren in der Schweiz aktiv . Auch in Zürich ist die Scientology-Kirche vertreten und buhlt seit kurzer Zeit auf Tiktok um neue Mitglieder. Das erste Video wurde Anfang März gepostet.

«Was mich besonders freut, ist, wenn sie nach dem Kurs zurückkommen und mir von ihren Erfolgen berichten und mir sagen, wie viel sie daraus rausgeholt haben und wie es im Leben jetzt besser läuft», erzählt etwa eine Führungskraft der Scientology in die Kamera. Die Präsenz von Scientology auf der App hat schnell hohe Wellen geschlagen: «Verschwindet von dieser Plattform. Jetzt habt ihr es sogar noch auf Teenager abgesehen, ihr solltet euch schämen!», schreibt ein User.

Sekte könnte anfällige Jugendliche ansprechen

Problematisch ist der Gang auf Tiktok auch für den Kinder- und Jugendpsychologen Philipp Ramming: «Aus der Sicht von Scientology ist das natürlich sehr clever», sagt er. Der Konzern könne so genau die Zielgruppe erreichen, die er ansprechen wolle. Wie bei Sekten und extremistischen Gruppierungen sei dies gefährlich: «Und er funktioniert wie eine Sekte, eine Brainwash-Institution – jedoch ist ideologische Eintrichterung in diesem Alter nie gut. Die Videos werden vor allem die Jugendlichen ansprechen, die anfällig sind – die sich heimatlos fühlen und sich durch die Klarheit und das Denken ohne Zweifel angesprochen fühlen», so der Psychologe.