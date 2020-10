Positive Corona-Fälle sowohl bei Langnau als auch bei Zug: Die Teams, die am Freitagabend gegeneinander hätten spielen sollen, müssen beide in Quarantäne. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch nicht klar.

Kurios: Beide Teams machten die positiven Covid-19-Tests fast zeitgleich am Freitagnachmittag öffentlich. Bei beiden Clubs ist es «nur» ein positiver Fall. Und beide Mannschaften begeben sich vorsorglich geschlossen in Quarantäne.

Bei Zug war es allerdings so, dass man bereits mit dem Kantonsarzt sprechen konnte und das Team nach Rücksprache mit dem Experten isoliert wurde. «Weitere mit dem Kantonsarzt abgesprochene Abklärungen in den nächsten Tagen werden jedoch zeigen, ob gewisse Teammitglieder wieder früher aus der Quarantäne entlassen werden können», teilte der EVZ mit.

Weitere Teams betroffen

Die SCL Tigers hingegen warten gemäss Mitteilung noch auf einen Bescheid des Kantonsarztes. Der Club hat sich demnach aufgrund der «ausstehenden Antwort» selbstständig in Quarantäne geschickt. Vorsorglich in Quarantäne befindet sich auch Genf-Servette, nachdem auch dort ein Spieler positiv auf das Coronavirus worden war. Es würden nun umgehend alle Mannschaftsmitglieder getestet, heisst es am Freitagnachmittag in einer Mitteilung. Das Derby gegen Lausanne wurde verschoben.