Misshandlungsvowürfe – Scotland Yard lässt Untersuchung gegen Prinz Andrew fallen

Scotland Yard habe ebenfalls beschlossen, keine weiteren Massnahmen in Bezug auf die Behauptung zu ergreifen, der Milliardär Jeffrey Epstein habe andere junge Frauen in Grossbritannien aufgesucht und misshandelt.

Prinz Andrew sieht sich in den USA einer Zivilklage gegenüber, nachdem Giuffre ihn der «Vergewaltigung ersten Grades» beschuldigt und gesagt hatte, sie sei von ihm in London nach einem Besuch im Nachtclub Tramp in Mayfair (London) misshandelt worden. Der 61-jährige Duke of York hat die Vorwürfe stets vehement bestritten. Sein Anwaltsteam versucht, die Klage in den USA abweisen zu lassen. Andrew soll wegen den schweren Vorwürfen gegen ihn nicht mehr in die Öffentlichkeit und das Leben der Royals zurückkehren.