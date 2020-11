Das Model ist Fans von «The Real Housewives of Beverly Hills» bekannt: Sie tauchte immer wieder in der TV-Show auf…

Am Montag wurden sie von Paparazzi am Strand von Malibu erwischt: Amelia Hamlin (19) und Scott Disick (37).

Fünf Monate nach seiner Trennung von Model Sofia Richie (22) und einem Mini-Flirt mit Youtuberin Bella Banos (24) hat Reality-Star Scott Disick (37) offenbar wieder eine Neue: Am Montag erwischten Paparazzi den Ex von Kourtney Kardashian mit Promi-Tochter Amelia Hamlin am Strand in Malibu.