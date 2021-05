Schicksalswahl in Schottland : Scottish National Party kurz vor Mehrheit

Erreicht die Partei die benötigte Anzahl Sitze, wird eine neue Abstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich wahrscheinlicher.

Kommt es nach 300 Jahren zum Bruch mit Grossbritannien?

Konservative mit Wahlerfolgen in England

Beim «Super Thursday» gab es in Grossbritannien Dutzende Wahlen. Die Abstimmungen am Donnerstag in England fielen für die regierenden Konservativen von Johnson grösstenteils positiv aus. Sie scheinen von dem erfolgreichen Coronavirus-Impfprogramm profitiert zu haben. Die Stimmen bei den Parlamentswahlen in Wales und mehreren Kommunalwahlen in England wurden am Samstag noch ausgezählt. Die oppositionelle Labour Party dürfte am Wochenende etwas zu feiern haben. Ihre Bürgermeister Sadiq Khan und Andy Burnham dürften in London beziehungsweise Manchester gewonnen haben. In Wales bleibt die Labour-Regierung voraussichtlich an der Macht.