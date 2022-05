pfizerdocuments: Screenshot beweist nicht, dass Pfizer Covid-19-Impfstoff für unsicher hält

Die falschen Behauptungen beziehen sich auf neue Dokumente (siehe Box), die von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA im Rahmen des sogenannten Freedom of Information Act (FOIA) veröffentlicht wurden, der jedem und jeder das Recht gibt, Zugang zu Dokumenten von staatlichen Behörden zu verlangen. Diese Dokumente gibt es zwar, sie zeigen aber nicht das, was unter dem Hashtag verbreitet wird.

Im Januar 2022 verpflichtete der US-Bezirksrichter Mark Pittman vom Northern District of Texas die FDA per Gerichtsbeschluss , «alle Daten und Informationen zu dem Pfizer-Impfstoff, mit Ausnahme der öffentlich zugänglichen Berichte über das Vaccine Adverse Events Reporting System» freizugeben: 12’000 bis Ende Januar, anschliessend jeden Monat 55’000 Seiten – bis alle Dokumente veröffentlicht sind.

Daten sind überholt

Für Aufregung sorgten vor allem die Posts, die sich auf die Sicherheit des Impfstoffs während der Schwangerschaft und dem Stillen beziehen. In dem oft beigefügten Screenshot heisst es: «Der Covid-19 mRNA-Impfstoff BNT162b2 wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen.» Und: «Es ist nicht bekannt, ob der Covid-19 mRNA-Impfstoff BNT162b2 in die menschliche Milch ausgeschieden wird. Ein Risiko für die Neugeborenen/Kinder kann nicht ausgeschlossen werden.» Die entsprechenden Stellen sind rot markiert.

Seither sind jedoch jede Menge Daten – sowohl aus klinischen Studien als auch aus der realen Welt – hinzugekommen und die MRHA hat ihre Empfehlungen zur Impfung von Schwangeren und Stillenden den neuen Erkenntnissen angepasst und die Empfehlungen überarbeitet . Denn, so der Sprecher: «Über 104’000 Schwangere haben in England und Schottland mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten, und es wurden keine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Impfstoffs geäussert.»

Nutzen überwiegt mögliche Risiken deutlich

Zweifel an der Sicherheit des Comirnaty-Impfstoffs – und Modernas Spikevax – haben auch die verschiedenen Zulassungsbehörden nicht: Die Schweizer Impfkommission EKIF empfiehlt «eine Covid-19-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff für alle Frauen vor und während einer Schwangerschaft (idealerweise ab dem zweiten Trimester) sowie in der Stillzeit.» ( PDF , Stand 13. April 2022.) Weiter sollten «insbesondere auch Frauen, die eine Schwangerschaft planen, eine Covid-Impfung durchführen.»

Die zunehmende Evidenz über die Sicherheit, Wirkweise und Wirksamkeit einer mRNA Covid-19-Impfung in der Schwangerschaft bestätige, dass der Nutzen einer Covid-19-Impfung in der Schwangerschaft mögliche Risiken deutlich überwiegt. «Schwangere Frauen haben ein deutlich erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe bei einer Covid-19-Infektion, insbesondere bezüglich Aufenthalts auf der Intensivstation sowie Intubation und Beatmung und ein erhöhtes Mortalitätsrisiko.» Zudem sei das Risiko, eine Frühgeburt zu erleiden – mit den möglichen Folgen für das Neugeborene – deutlich erhöht.

Babys profitieren

Laut zwei US-Studien profitieren Säuglinge sogar: In der einen wiesen die Forschenden nach, dass die Impfung der Mutter zu einem hundertfachen Anstieg an Antikörpern in der Muttermilch führt. In der anderen kamen die Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, dass geimpfte Schwangere Antikörper an ihre Ungeborenen weitergeben können. Wie hoch der Schutz für Säuglinge ist, sei allerdings noch unklar, so die CDC. Klar sei dagegen, dass es keine Hinweise dafür gibt, dass die Covid-19-Impfstoffe unfruchtbar machen, wie manche Impfgegnerinnen und Impfgegner befürchten. Etwas, das auch schon die «Mutter der mRNA» und Senior Vice President bei Biontech, Katalin Karikó, gegenüber 20 Minuten erklärt hat.