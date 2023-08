Scuol: Tödlicher Gleitschirmabsturz in Graubünden

Am Montag erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 16.45 Uhr die Meldung, dass im Gebiet Piz Lischana in Scuol ein gelber Gleitschirm abgestürzt ist, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Kurz nach 17 Uhr hat die Rega-Crew den Absturzort gefunden, der sich in schwer zugänglichem Terrain auf einer Höhe von ungefähr 2600 Metern über dem Meeresspiegel befand.