Bond-Darsteller : Sean Connery ist tot

Der erste Bond-Darsteller Sean Connery ist tot. Er wurde 90 Jahre alt. Das berichten britische Medien.

Connery verkörperte den Agenten in insgesamt sieben Bond-Filmen, ehe er an Roger Moore übergab. Auch danach blieb Connery ein gefragter Filmstar. Für «Never Say Never Again» kehrte er 1983 einmalig als James Bond auf die Leinwand zurück.