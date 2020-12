An Ostern gab es für eine Patrouille in Frauenfeld diese Oster-Überraschung.

Was für eine tolle Überraschung für das Team des Polizeipostens Aadorf, schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Samstag auf ihrer Facebook-Seite . Der achtjährige Sebastian hat zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester Weihnachtsguetsli gebacken und eine Kostprobe zusammen mit einer Zeichnung vor die Tür des Polizeipostens gelegt. «Danke, lieber Sebastian, wir haben uns sehr darüber gefreut», schreibt die Polizei dazu. Die Facebook-Community freut sich mit. «Jöö. So herzig» oder «Wundervolle Geste», heisst es etwa.

Laut Daniel Meili, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, sind solche Geschenke nicht an der Tagesordnung. Um so mehr freue man sich über jedes einzelne. Nebst Geschenken erhalten die Polizisten manchmal auch Zeichnungen. «Wenn wir da sind, wenn Geschenke oder Zeichnungen abgegeben werden, gibt es zum Dank manchmal auch einen Schlüsselanhänger oder eine ähnliche Kleinigkeit.»

Nicht das erste Mal

Im September 2019 befestigte jemand an einem Streifenwagen in Pfyn eine Tasche, in der sich Schokolade befand. Die Polizisten entdeckten sie, als sie von einer Kaffeepause zum Wagen zurückkamen. Ein netter Brief lag ebenfalls bei. Ein Unbekannter bedankte sich bei den Polizisten für ihren täglichen Einsatz.