Sebastian Bear-McClard «bettelt» bei Emily Ratajkowskis um Vergebung

Wie nämlich ein Bekannter des Models dem US-Onlineportal «Page Six» verrät, wolle Sebastian seine Ehefrau unbedingt zurückgewinnen: «Er bettelt sie an, ihm noch eine Chance zu geben», so der Insider. Emily lasse das jedoch kalt. «Sie wird ihm nicht verzeihen, weil sie selbst nachgeforscht und noch mehr entdeckt hat, was er hinter ihrem Rücken getan hat», enthüllt die anonyme Quelle.