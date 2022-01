Ex-Kanzler : Kurz sorgt für Überraschung – noch eine neue Aufgabe

Nach seinem Rücktritt als Bundeskanzler Österreichs ergattert der 35-Jährige bereits ein zweites Amt. Innerhalb des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung wird er zusammen mit Tony Blair (68) gegen Antisemitismus kämpfen.

Sie setzt sich gegen Antisemitismus und für die Erinnerung an den Holocaust ein.

Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz startet eine neue Stelle bei der EU. Wie er gegenüber Heute.at bestätigte, wird Kurz Co-Vorsitzender des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung (European Council on Tolerance and Reconciliation, kurz: ECTR). Im Gremium ist bereits der ehemalige britische Premierminister Tony Blair (68) aktiv. Der ECTR setzt sich für Toleranz für das jüdische Leben in Europa, gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocausts ein.