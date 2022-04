Ex-Kanzler Österreichs: Sebastian Kurz gibt Details zu seinem neuen Leben bekannt

Er nahm danach eine Stelle bei einem Silicon-Valley-Unternehmen an und wurde wiederholt in der Schweiz gesichtet.

Sebastian Kurz gab sich in seiner Zeit als Österreichs Bundeskanzler gerne öffentlichkeitswirksam. Er bekleidete das Amt von 2017 bis 2019 und musste aufgrund der Ibiza-Affäre zurücktreten. Er trat wieder an, wurde quasi sein eigener Nachfolger, musste aber im Oktober 2021 zum zweiten Mal innert zweieinhalb Jahren von seinem Amt Abschied nehmen.

Wurde wiederholt in der Schweiz gesichtet

Einen Monat später wurde bekannt, dass Kurz zudem eine eigene Firma gegründet habe – die SK Management GmbH. Sebastian Kurz ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter des Unternehmens und brachte laut Heute.at 35’000 Euro Kapital ins Unternehmen. Darüber hinaus soll der 35-Jährige wiederholt auf Flughäfen in der Schweiz und in Deutschland gesehen worden sein.

Politisch-wirtschaftliches Networking in Israel

Familientrip nach Dubai

Ausserdem besuchte er «mehrere vielversprechende und innovative Tech-Start-ups» und überzeugte sich offenbar von Israels wirtschaftlicher Stärke. Auf dem Programm stand schliesslich ein Besuch des österreichischen Hospizes in Jerusalem – «ein Fixpunkt für mich», so Kurz. «Es ist wirklich toll, was das Team dort tagtäglich leistet! Auch der Ausblick vom Dach des Gebäudes ist immer wieder beeindruckend», schreibt er auf Instagram. Später stattete der Ex-Kanzler noch der Klagemauer und der Grabeskirche einen Besuch ab, lässt er via Social Media wissen.