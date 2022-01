Österreichs Ex-Kanzler : Sebastian Kurz gründet neue Firma in Niederösterreich

Der Altkanzler baut sich sein neues Leben nach der Politik auf: Wie «Heute» erfuhr, ging Sebastian Kurz unter die Firmengründer. Er wolle in Österreich weiterhin Steuern zahlen.

Altkanzler Sebastian Kurz sammelt zurzeit fleissig Flugmeilen. Kürzlich hat er seinen neuen Job in den USA im Silicon Valley angetreten. Wie «Heute» berichtet, ist der ehemalige österreichische Regierungschef jetzt als Global Strategist bei Thiel Capital tätig. «Das Investment-Unternehmen wird von Peter Thiel (54) geleitet – ein überzeugter Trump-Fan und Tech-Profi, der Kurz schon seit seiner Zeit als Aussenminister kennt», schreibt die Zeitung. Darüber hinaus soll der 35-Jährige wiederholt auf Flughäfen in der Schweiz und in Deutschland gesehen worden sein, wo er sich sein neues Leben nach der Politik aufbauen soll. Kurz beabsichtige, in Europa das eine oder andere Aufsichtsratsmandat anzunehmen.