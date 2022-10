Österreich: Ex-Kanzler Kurz bricht Schweigen – neues Buch über seinen Aufstieg und Fall

Lange zeigte sich der jüngste Regierungschef Österreichs nicht mehr in der Öffentlichkeit. Nun erscheint am Samstag sein Buch «Reden wir über Politik», welches in Zusammenarbeit mit der «Krone»-Kolumnistin Conny Bischofberger entstanden ist. Die österreichische «Krone» hat bereits einige Details aus dem Buch genannt. So sollen im Buch die Ibiza-Affäre , die Abwahl im Parlament und sein Comeback, Chats und Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft sowie sein endgültiger Rückzug aus der Politik thematisiert werden. Ausserdem schreibt der «Kurier», dass Kurz sich in seinem Buch an Treffen mit Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping zurückerinnert.