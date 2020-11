Nach der vermutlich terroristischen Attacke in Lugano meldet sich Österreichs Premierminister Sebastian Kurz zu Wort. «Ich verurteile die heutige islamistische Attacke in Lugano aufs Schärfste», schreibt Kurz auf Twitter.

«Meine Gedanken sind bei den Opfern, denen ich eine vollständige und schnelle Erholung wünsche. Wir stehen mit der Schweiz in dieser schwierigen Zeit. Wir eine geschlossene Antwort auf den islamischen Terrorismus in Europa finden und unsere Werte verteidigen.»

Messer-Angriff in Lugano

Im Zentrum von Lugano musste die Polizei am Dienstagnachmittag wegen einer Messerstecherei ausrücken. Eine 28-jährige Schweizerin hat zwei Frauen im fünften Stock des Manor-Warenhauses auf der Piazza Dante angegriffen. Wie die Tessiner Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde dabei eine der Frauen am Hals gepackt und die zweite mit einem Messer am Hals verletzt. Das erste Opfer wurde leicht, das zweite schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Piazza Dante wurde komplett abgeriegelt.