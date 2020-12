Österreich : Sebastian Kurz will Test-Pflicht für manche Berufe

An Weihnachten dürfen sich auch in Österreich bis zu zehn Personen treffen. Danach werden die Regeln strenger.

«Je kleiner der Kreis, desto besser», sagt Kanzler Sebastian Kurz. REUTERS

Darum gehts Kanzler Sebastian Kurz hat die Corona-Massnahmen für die Feiertage konkretisiert.

An Weihnachten dürfen bis zu zehn Personen feiern, an Silvester sind maximal zwei Haushalte erlaubt.

Verstärkt werden sollen die Tests für Mitarbeiter im kundennahen Dienst, für Pädagogen und im Bereich der Pflege.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gab an einer Medienkonferenz den Corona-Fahrplan für die Feiertage bekannt. In einem ersten Statement appellierte der Kanzler sich weiterhin an die Massnahmen zu halten, ausserdem machte er erneut Werbung für die Massentests. Er habe das Gefühl, dass bei einigen der Ernst der Lage nicht mehr bewusst sei. Die Situation in den Spitälern habe sich zuletzt nicht wesentlich entspannt.

In einigen Bereichen werden die Regeln konkretisiert. So sollen die Bundesländer die Möglichkeit bekommen, an stark frequentierten Plätzen eine Maskenpflicht auch im Freien einzuführen. Auch am Arbeitsplatz wird es eine Maskenpflicht überall dort geben, wo der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann.

Spezielle Weihnachtsregeln

Bezüglich Weihnachten führte der Kanzler aus, dass es möglich sein wird mit bis zu zehn Personen zu feiern. Ab 26. Dezember gilt dann: Ein Haushalt darf einen anderen besuchen. Zu Silvester sind maximal zwei gemeinsame Haushalte erlaubt. Dafür entfällt an diesem Tag (31.12. auf 1.1.) die nächtliche Ausgangssperre. Kurz sagt aber: «Je kleiner der Kreis, desto besser.»

Die nächste Runde des Massentests wird zwischen dem 8. und 10. Januar stattfinden, in Wien wird die Phase bis zum 18. Januar andauern. Die Tests seien ein Angebot an alle. Für Berufsgruppen, die mit Risikogruppen zusammenarbeiten, etwa im Pflegeheim sollen künftig sogar zwei Tests pro Woche stattfinden.

«Lage bleibt angespannt»

«Die Lage ist angespannt und wird angespannt bleiben», wagt Vizekanzler Kogler einen Blick in die Zukunft. Es gehe weiterhin darum die Zahlen nach unten zu drücken. Die Zeit bis zu den drei Königen sei eine entscheidende. Daher müsse das Weihnachtsfest dieses Mal in anderer Form stattfinden. Zu den Tests sagte er, dass vor allen in Regionen, in denen die 7-Tage-Inzidenz «sehr hoch» ist, regelmässig getestet werden soll.

Verstärkt werden sollen die Tests für Mitarbeiter im kundennahen Dienst, für Pädagogen und im Bereich der Pflege. In diesen Bereichen sollen die Tests sogar verpflichtend sein. Die genauen Berufsgruppen werden noch mit der Sozialpartnerschaft ausgehandelt.