Schräge Töne zum Schluss : Sebastian Vettel verabschiedet sich singend aus dem Ferrari-Cockpit

Die Zeit von Sebastian Vettel im Ferrari ging mit dem GP in Abu Dhabi zu Ende. Der 33-jährige widmete seinem Rennstall ein Ständchen auf italienisch.

Nach der letzten Zieldurchfahrt im Ferrari widmete Sebastian Vettel seinem einstigen Kindheitstraum ein Ständchen. Der viermalige Formel-1-Weltmeister verabschiedete sich singend am Boxenfunk nach sechs Jahren von der Scuderia. Auch wenn es mit dem Titelgewinn für die Italiener nicht klappte, zeigte sich der Wahl-Schweizer am Ende doch emotional. Beim Saisonfinal in Abu Dhabi erlebte Vettel am Sonntag als 14. die letzte punktlose Enttäuschung.

So schlecht wie nie in einer Saison

Beim Sieg des Niederländers Max Verstappen im Red Bull war Vettel chancenlos und beendete das turbulente Corona-Notjahr als WM-13. so schlecht wie nie zuvor in seiner Karriere in einer kompletten Saison. Zehnmal blieb der Routinier in 17 Rennen punktlos. Als Dritter in Istanbul schaffte er es 2020 einmal auf das Podest. Sein bisher letzter Triumph stammt aus dem September 2019 in Singapur.