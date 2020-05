Sebastian Vettel muss Ferrari am Saisonende verlassen

Sainz als Nachfolger gehandelt

Der spanische McLaren-Pilot Carlos Sainz junior gilt Medienberichten zufolge als Hauptanwärter auf die Nachfolge von Sebastian Vettel bei Ferrari. Der Vertrag des 25-jährigen Sohnes der Rallye-Ikone Carlos Sainz beim britischen Team läuft ebenfalls Ende dieses Jahres aus. Er wird schon seit Wochen immer wieder mit der Scuderia in Verbindung gebracht. In der Vorsaison war er mit starken Leistungen WM-Sechster geworden und hatte sich so auch für Top-Cockpits empfohlen. (dpa)