Sechs Baby-Hausrotschwänze auf Baustelle umgesiedelt

Ein Bauleiter hat Ende Juni ein Vogelnest mit sechs jungen Hausrotschwänzen auf einer Grossbaustelle in Herisau AR entdeckt. Das Nest musste umgesiedelt werden. Die Vogeleltern akzeptieren den neuen Brutplatz.

Am 25. Juni entdeckte der Bauleiter eines grösseren Neubauprojektes im Rohbau einer Grossbaustelle in Herisau AR ein Nest mit frisch geschlüpften Hausrotschwänzen, schreibt die Kantonskanzlei Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung. Die Bruthöhle soll zugebaut werden, weshalb das Nest umgesiedelt werden musste. Der Bauleiter ha be deshalb das Naturschutzbüro kontaktiert, da s im Auftrag der Fachstelle Natur und Landschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden für die Artenförderung Vögel tätig ist.