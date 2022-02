In diesen Baumhäusern werden Kinderträume wahr

Wolltest du als Kind auch unbedingt ein Baumhaus? Es ist noch nicht zu spät: Wir zeigen dir Baumhäuser, in denen dieser Traum in Erfüllung gehen kann.

Als Kind träumen die meisten von uns von einem versteckten Rückzugsort, einem geheimen Raum nur für uns. Der Inbegriff dieses Traumes: Ein Baumhaus. Ein Baumhaus, wie das, in dem Bart Simpson seine Streiche plant oder wie das Heim der Familie Robinson in «Dschungel der 1000 Gefahren», einem Disneyfilm von 1960.

Für die meisten von uns bleibt das Baumhaus ein Traum. Kein eigener Garten oder schlicht zu viel Aufwand. Es ist aber noch nicht zu spät! Wir zeigen dir sechs Baumhäuser, in denen dieser Traum heute noch wahr werden könnte.

Treehouse of Serenity, North Carolina, USA

Caroline und Mike, ein Paar aus North Carolina, haben dieses Baumhaus selbst gebaut. Caroline & Mike / Airbnb Das «Treehouse of Serenity» hat zwei Zimmer, darunter ein Wohnzimmer mit Küche … Caroline & Mike / Airbnb … und ein Schlafzimmer im oberen Stock. Ein Bad gibt es natürlich auch. Caroline & Mike / Airbnb

In Asheville im Bundesstaat North Carolina steht das Baumhaus von Caroline und Mike. Die beiden haben das Baumhaus, das laut dem Inserat bei Airbnb «rustikale Märchenvibes» hat, selbst gebaut. Es wurde an mehreren Eichen befestigt und bietet einen sagenhaften Blick auf die umliegenden Berge. Da es ein bisschen abgelegen ist, eignet es sich auch zum Sterne beobachten.

Pigna Treehouse, Udine, Italien

Das ist Pigna, ein italienisches Baumhaus. Pigna bedeutet «Tannenzapfen». Architetto Beltrame Claudio Entworfen wurde es von Claudio Beltrame, einem italienischen Architekten. Architetto Beltrame Claudio Nachdem der Entwurf für einen Preis nominiert wurde, wurde das Projekt in der Region Friaul-Julisch Venetien umgesetzt. Architetto Beltrame Claudio

Dieses Baumhaus wurde vom italienischen Architekturbüro von Claudio Beltrame, Bruder Luca Beltrame und Gabriele Pascutti entworfen. Nachdem der Entwurf für einen Preis nominiert wurde, wurde das Projekt in der Region Friaul-Julisch Venetien umgesetzt. Das Baumhaus hängt etwa 2,5 Meter über dem Boden. Es hat drei Stockwerke, auf denen sich Gäste ausbreiten können und sogar einen Balkon.

Living the Highlife, Hertfordshire, England

Ein Märchenschloss im Baum gibt es in England. Es gibt zwei Gebäude, eines für Kinder, … blueforest.com … in dem es auch eine Falltür gibt, die zu einem versteckten Spielzimmer führt. blueforest.com Ein zweites Baumhaus ist für Erwachsene konzipiert, dort gibt es … blueforest.com

Ein Baumhaus, aber eigentlich auch ein Schloss: Dieses Modell stammt von den englischen Baumhausbauern Blue Forest und ist etwas ganz besonderes: Es gibt nicht nur die schlosstypischen Türmchen, sondern auch eine Hängebrücke, die die beiden Baumhäuser miteinander verbindet. Ausserdem gibt es eine Seilrutsche, die direkt von einem Balkon zu einem Abenteuerpfad am Boden führt. Auch sonst wurde dieses Baumhaus so gebaut, wie sich Kinder ein Baumhaus wünschen: Es gibt eine Falltür, die in einen geheimen Spielraum führt und ein separates Baumhaus für die Erwachsenen. Dort befindet sich auch eine Küche und die Toilette. Das Haus ist derzeit leider nicht auf dem Markt.

Intown Treehouse, Georgia, USA

Das Intown Baumhaus in Atlanta sieht aus, als würden hier Fabelwesen leben. Es gibt mehrere Räume: Ein Schlafzimmer, … Katie & Peter / Airbnb … mit einem rollenden Bett, dass bei entsprechender Witterung schlafen unter freiem Himmel ermöglicht. Katie & Peter / Airbnb In einem zweiten Gebilde gibt es eine Art Wohnzimmer. Katie & Peter / Airbnb

Dieses Baumhaus gehört Katie und Peter, einem Paar aus Atlanta. Es hat drei Zimmer und befindet sich nur weniger Minuten ausserhalb der Stadt. Das Baumhaus ist nicht nur eines der beliebtesten Angebote auf Airbnb, es wurde auch in diversen Architekturmagazinen gezeigt. Das Bett im Schlafzimmer hat Räder, kann also in schönen, warmen Nächten nach draussen gerollt werden. Dazu gibt es eine Terrasse mit Hängematten.

Kostenpunkt: 360 Franken pro Nacht. Allerdings ist das Intown Treehouse bereits jetzt bis März 2023 ausgebucht.

The Hideout, Surrey, England

Ein Ehepaar hat sich dieses Baumhaus von Blue Forest bauen lassen. Voraussetzungen: Viel Platz für eine grosse Familie, … blueforest.com … und Naturverbundenheit. Ein Beispiel dafür ist dieser hängende Stuhl in Form eines Eichenblattes. blueforest.com Besonders cool ist aber die Vertiefung auf der Terrasse – dort gibt es eine Feuerstelle und eingebaute Sitzmöglichkeiten. blueforest.com

Ebenfalls von den Baumhausbauern von Blue Forest stammt dieser Entwurf: The Hideout. Die Bauherren, ein Ehepaar, haben sich ein Haus gewünscht, das genug Platz für eine grössere Familie bietet, möglichst nah an der Natur ist und viel Raum für Entspannung und Zusammenkünfte bietet. Das hat geklappt: Das Baumhaus ist vergleichsweise gross. Ein besonderes Highlight ist die Vertiefung in der Terrasse, in der sich eine Feuerstelle und eingebaute Sitzmöglichkeiten befinden. Dieses Haus ist derzeit leider nicht auf dem Markt.

Silver Maple Treehouse, Washington, USA

Ein besonders märchenhaftes Baumhaus findet man in Washington in den USA. Nelson Treehouse and Supply Entworfen wurde es für das Ehepaar Rick und Debbie – und deren zahlreiche Enkelkinder. Nelson Treehouse and Supply Das Haus ist klein, aber mit allem nötigen ausgestattet. Nelson Treehouse and Supply

Dieses Baumhaus sieht aus, als käme es direkt aus einem Märchen – oder einem Disney-Film. Entworfen und gebaut hat es Nelson Treehouse, ein Unternehmen, dass sich auf den Bau von Baumhäusern spezialisiert hat. Die Bauherren, Rick und Debbie, ein Ehepaar aus Washington, haben sich gewünscht, dass das Baumhaus aussieht, als wäre es am Baum angewachsen. Für ihre Enkel durfte aber auch eine Hängebrücke nicht fehlen. Einzelne Äste des Silberahorns sind in das Haus integriert. Das Haus ist aktuell nicht auf dem Markt, Rick und Debbie vermieten es aber gelegentlich bei Airbnb.