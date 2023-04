Chiasso TI: Gewaltsame Festnahme

In sozialen Medien verbreitet sich seit Montagmorgen das Video einer Festnahme in Chiasso. Sechs Polizisten halten einen Mann an einer Tessiner Tankstelle fest, der sich zunächst nicht dagegen zu wehren scheint. Einer der Beamten, der zu Beginn nicht eingreift, nähert sich dann plötzlich der Szene und schlägt den Kopf des Verdächtigen mit einem kräftigen Stoss gegen die Motorhaube des Polizeiautos. Die anderen halten den Mann weiterhin fest und legen ihm Handschellen an.