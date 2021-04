Nach einem ereignisreichen Jahr, das wir mehrheitlich in den eigenen vier Wänden verbracht haben, hast du deine Wohnungseinrichtung vielleicht langsam ein bisschen satt. Oder sie gefällt dir zwar noch, du möchtest sie aber gerne mit ein paar It-Pieces verschönern. Wir zeigen dir, welche Trend-Teile gemäss der Marktplatz-Website Etsy in diesem Jahr nicht mehr wegzudenken sind und welche Unikate dazu passen.

1. Japandi-Style

Viel Zeit zu Hause bedeutet auch viel Zeit, in der man seinen eigenen Grümpel anstarrt – und damit das Bedürfnis wächst, sich zu minimieren und besser zu organisieren. Die perfekte Lösung dafür ist der Japandi-Stil, der japanisches und skandinavisches Design zusammenbringt.

Diese Mischung wirkt warm und modern, bietet viel Stauraum und leere, cleane Oberflächen. Die beiden Stile waren in den vergangenen Jahren schon einzeln beliebt, jetzt ist die Kombination gefragt. In diesem Artikel erfährst du noch mehr über Japandi.

2. Travertin

Travertin ist ein mehr oder weniger poröser Kalkstein – und er schubst gerade Marmor vom Oberflächen-Thron. Bei Etsy wird das meist helle, gelbliche Material als «the new neutral» bezeichnet und soll damit in wirklich jede Wohnung und jedes Haus passen. Travertin wird aber nicht nur für Arbeits- oder Bodenflächen verwendet, man findet es auch in Deko-Elementen.