Basel – Polizei fasst Vogelvergifter – «hat hoffentlich abschreckende Wirkung»

Die beiden erwachsenen Vögel und ihre beiden Jungtiere wurden am 29. Juni tot in ihrem Nest auf dem Hochkamin des IWB Heizkraftwerks im Basler Gundeldinger-Quartier gefunden.

In Zusammenhang mit der Vergiftung von vier Wanderfalken und zwei Mäusebussarden seit Sommer 2020 vermeldet die Basler Kantonspolizei nun, dass ein Tatverdächtiger gefasst werden konnte. Dieser soll die Raubvögel mit dem Pflanzenschutzmittel Carbofuran vergiftet haben. Zum Fahndungserfolg führten «umfangreiche Ermittlungen der Tierspezialisten der Kantonspolizei», wie es in einer Mitteilung heisst. Beim Beschuldigten wurde am Montag eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Er wurde inzwischen durch die Polizei einvernommen und wird nun wegen diverser Verstösse, unter anderem gegen das Eidgenössische Tierschutzgesetz, das Jagdgesetz und das Chemikaliengesetz, bei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt angezeigt.