Vier Fragen an Marco Di Bernardo, Chief Technology Officer, 20 Minuten

«Die Daten sind absolut sicher»

Was haben die Nutzer*innen für Vorteile, wenn sie sich bei 20 Minuten registrieren? Wir möchten die User*innen besser kennenlernen. Wie beispielsweise bei Netflix ermöglicht uns die Registrierung, zu einem späteren Zeitpunkt auch News nach persönlichen Vorlieben priorisiert anzuzeigen. Selbstverständlich gibt es News, die alle betreffen. Den registrierten User*innen werden wir aber neben dem Wichtigsten des Tages künftig jene Themen anzeigen, die sie besonders interessieren, etwa Neuigkeiten zu Celebrities, Sport-Storys oder Gesellschaftsthemen. Und was gibt es neben den personalisierten News?Unsere registrierte Community kann unkompliziert und schnell Kommentare zu Artikeln posten, welche wir bislang nicht für das Kommentieren freigegeben haben. Zudem haben wir uns spezielle Angebote ausgedacht: So profitieren Member in unserem neuen Shop jeden Tag von grossen , exklusiven Angeboten bekannter Markenartikel und es warten regelmässig exklusive Wettbewerbe sowie Upgrades auf bekannten Portalen wie Ricardo (Gold boost) und Doodle (Premium Upgrade). Ein Überblick über alle Vorteile einer Registrierung bietet my.20min.ch.

Werden die Daten sicher verwaltet? Ja, die Daten sind absolut sicher. Wir betreiben eine gemeinsame Login-Lösung zusammen mit Ringier, die Daten, welche bei einer Registrierung bei 20 Minuten angegeben werden, bleiben aber bei uns und werden nicht weitergegeben. Der Vorteil dieser gemeinsamen Login-Lösung mit Ringier ist, dass sich die Nutzer*innen mit dem gleichen Login auch bei den Ringier-Medien einloggen können. Es ist also in einem ersten Schritt vor allem ein Gewinn an Usability.