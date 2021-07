Schuld in der Eifel (D) : Sechs Häuser eingestürzt – 30 Menschen werden noch vermisst

In Schuld bei Adenau in der Eifel sind in der Nacht wegen Überflutungen und Dauerregens sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei werden derzeit etwa 30 Menschen vermisst.

1 / 1 Der Ort Schuld liegt in der stark betroffenen Eifel südwestlich von Bonn. Google Maps

25 weitere Häuser seien ebenfalls instabil und drohten einzustürzen, berichtet SWR unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich. Wie viele Menschen genau vermisst würden, sei derzeit noch unklar.

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen des Hochwassers extrem gefährlich. Laut Angaben eines Sprechers Kreises sitzen in Waxweiler fünf Leute in einem Haus fest, das komplett von Wasser umgeben ist. Die Lage sei sehr dramatisch. Die Rettungskräfte könnten das Haus auch mit Booten nicht mehr erreichen. Derzeit warte man auf die Hilfe der Luftrettung.

In Messerich in der Eifel sollen zudem zwei Helfer des technischen Hilfswerks von den Wassermassemn eingeschlossen. Sie seien zu einem Rettungseinsatz unterwegs gewesen, müssten jetzt aber auf dem Dach ihres Autos auf Hilfe warten. Weil die Strömung der Nims derzeit so stark ist, seien bisher alle Rettungsversuche gescheitert. Es bestehe Lebensgefahr. Das sonst bloss zwei Meter breite Flüsschen ist mittlerweile 200 Meter breit.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!