gerichtsUrteil

Sechs Jahre Haft für Kebab-Messerstecher

In Thun BE kam es im Januar 2019 zu einer Messerattacke auf offener Strasse. Der Inhaber eines Kebabladens ging auf einen Konkurrenten los. Nun wurde er zu sechs Jahen Haft verurteilt.

Unter der Einhaltung der Corona-Massnahmen fand am 1. Mai in Thun die Urteilsverkündung gegen drei türkischen Männer statt. Sie sollen im Januar 2019 einen Konkurrenten, der in der Umgebung einen eigenen Kebab-Imbiss eröffnen wollte, mit mehrerern Messerstichen verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft hatte für alle drei mehrjährige Gefängnisstrafen gefordert, wie das Thuner Tagblatt berichtet.