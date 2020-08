Reisewarnhinweise Belgien setzt 13 Kantone auf Orange Liste

Das belgische Aussenministerium dehnt seine Reisewarnung für die Schweiz aus. Das halbe Land gilt nun als Risikogebiet.

Auch Belgien steht seit letzter Woche in der Schweiz auf der Quarantäneliste. Wer aus diesen Regionen in die Schweiz einreist, muss danach zehn Tage in Quarantäne.